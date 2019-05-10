ИА «Ореанда-Новости» Дочери скончавшегося накануне журналиста Сергея Доренко обратились в правоохранительные органы для расследования причин гибели их отца. Об этом в беседе с РИА Новости заявил продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми журналиста.

Он также сообщил, что девушки не хотят, чтобы тело Доренко было кремировано, так как по их мнению, если журналист был отравлен, кремация скроет все следы.

Ранее обсуждался вопрос о погребении Доренко на Троекуровском кладбище, в ходе обсуждения церемонии родственники журналиста повздорили, из-за чего пришлось прибегнуть к помощи юристов. По словам продюсера, дочери настаивают на захоронении в гробу, жена Доренко – на кремации.