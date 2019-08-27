ИА «Ореанда-Новости» Российская лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (АКС, является дочерним предприятием госкорпорации «Ростех») подала иск в окружной суд Кука (Чикаго, США) к американскому авиаконцерну Boeing. Предмет иска – расторжение договора о приобретении 35 самолётов 737 MAX.

Представители АКС считают, что две авиакатастрофы, произошедшие с лайнерами данной модели, обусловлены «небрежными действиями и решениями» компании Boeing, которая, разработав «дефектный» самолёт, «утаила критическую информацию» от американских компетентных органов.

Истец уже выплатил по контракту депозит в размере 35 миллионов долларов и теперь требует вернуть эти средства с процентами, а также взыскать 75 миллионов долларов в связи с упущенной прибылью и компенсировать убытки.