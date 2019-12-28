ИА «Ореанда-Новости». Президент Молдавии назвал отличительную черту в характере главы России.

Президент Молдавии Игорь Додон давал интервью РИА Новости. Во время беседы он упомянул отличительную черту характера главы российского государства. По словам лидера Молдавии, Путин никого не наказывает, однако при это не забывает о проступках.

Додон также отметил, что его поражает удивительная память российского президента. Путин и спустя декады может вспомнить какое-либо событие, произошедшее в российско-молдавских отношениях.

Также президент Молдавии подчеркнул умение Путина быстро достигать взаимопонимания в вопросах любой сложности. Он может быть откровенным и находить решения для тех проблем, которые волнуют обе стороны.