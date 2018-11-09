ИА «Ореанда-Новости». Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что сферу российского туризма ждёт прорыв, если её правильно регулировать и поддерживать финансово.

В ходе форума межрегионального сотрудничества при участии президентов России и Казахстана Максим Орешкин заявил, что стоит обращать больше внимания российских туристов на внутренние направления отдыха, а также увеличить туристический поток иностранных граждан в нашу страну. Министр экономического развития даёт отрасли от двух до шести лет, чтобы она стала областью настоящего прорыва.

В 2017 году россияне потратили в зарубежных поездках на 30% больше, чем в 2016 году (в общей сложности это более $31 млрд), а туристы в России потратили не более $9 млрд. По оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям, в Москве осталось свыше 50% туристического дохода страны ($5,4 млрд), и, согласно прогнозам совета, к 2027 году этот заработок вырастет едва ли на 19%.

Однако Максим Орешкин считает, что, если власти возьмут на вооружение условия, которые он предлагает, в следующие пять-шесть лет туристы будут «оставлять» в России свыше $20 млрд. Что для этого нужно? Меньше бюрократии в сфере туризма, больше внимания к туристической и транспортной инфраструктуре, развитие территорий с большим потенциалом в этой сфере, а также представление цифровых продуктов, которые помогут туристам в путешествиях, снизят их риски и издержки.

Сдерживающие факторы для иностранцев действительно существуют. Так, например, необходимость получать въездные визы и сложность этого процесса в России смущает многих граждан Евросоюза, Канады, США - как раз тех стран, откуда российские отели и рестораны ждут более интенсивного туристического потока.

По данным федеральной целевой программы, посвящённой развитию внутреннего и въездного туризма, на эту сферу приходится 3,4% ВВП России, и она оказывает влияние на 53 смежные отрасли. Одна из главных задач этой программы - вклад туризма в ВВП должен составить 4,14% до конца 2025 года. Учитывая, что до сентября текущего года Федеральное агентство по туризму находилось в ведении Минкультуры, а теперь принадлежит Минэкономразвития, подобные планы при верном подходе вполне могут воплотиться в реальность.