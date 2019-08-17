Пользователи популярных социальных сетей размещают фотографии, свидетельствующие о масштабе выпавших осадков.

По информации, предоставленной администрацией города Сочи, за ночь выпало более семидесяти миллиметров осадков. Возможно поднятие уровня воды в реках, а также сход селей в горных областях Краснодарского края, заключили в администрации. Сотрудники регионального отделения Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации заявили, что к настоящему моменту заявок о случаях затопления не поступало. Пресс-служба ведомства уверяет, что ситуация находится под контролем спасателей. Выпавшие осадки либо просто стекают по дорогам, либо уходят по ливнёвкам. Автомобильные дороги Краснодарского края вряд ли окажутся во власти воды. Однако, сотрудники ведомства находятся в состоянии повышенной готовности, могут в любой момент приехать на место потенциальной угрозы. Кроме того, они предупреждают жителей края о том, как вести себя во время сильного ливня. К мерам предосторожности относится отказ от отдыха в горных районах края, запрет на оставление автомобиля под деревьями, рекламными щитами и прочими строительными конструкциями.

В свою очередь, жители города Сочи публикуют снимки, на которых видно, что некоторые участки городских улиц изрядно затоплены. Водой накрыло и подземные переходы. Участок трассы федерального значения, расположенный в Лоо и Вардане, а также некоторые развязки Курортного моста пострадали от непогоды.

Власти города заявили, что в случае возникновения непредвиденной чрезвычайной ситуации, они готовы эвакуировать жителей Сочи в безопасные районы Краснодарского края.