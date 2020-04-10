, сообщает "Лента.ру".Специалистом было подчёркнуто, что коронавирус не потеряет своего значения, пока не окажется у шестидесяти процентов населения Земли. Он указала на то, что ограничительные меры предназначены как раз для недопущения взрывного распространения инфекции и увеличения летальных исходов.