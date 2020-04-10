10.04.2020, 07:17
Доктор Мясников спрогнозировал появление коронавируса у 60 процентов жителей Земли
ИА «Ореанда-Новости». Врачом и телеведущим Александром Мясниковым в эфире «СоловьевLive» на YouTube был дан прогноз о том, что коронавирус появится более чем у половины жителей Земли, сообщает "Лента.ру".
Специалистом было подчёркнуто, что коронавирус не потеряет своего значения, пока не окажется у шестидесяти процентов населения Земли. Он указала на то, что ограничительные меры предназначены как раз для недопущения взрывного распространения инфекции и увеличения летальных исходов.
Специалистом было подчёркнуто, что коронавирус не потеряет своего значения, пока не окажется у шестидесяти процентов населения Земли. Он указала на то, что ограничительные меры предназначены как раз для недопущения взрывного распространения инфекции и увеличения летальных исходов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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