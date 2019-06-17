ИА "Ореанда-Новости" Республике Чувашии удалось заплатить 60 миллионов рублей за три месяца. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии прокуратуры Чувашской Республики.

Должниками стали республиканские организации, ведущие свою деятельность в жилищно-коммунальной сфере. Их долг за поставку ресурсов к началу года составил 3,62 миллиарда рублей. После оплаты в течение трёх месяцев 60 миллионов рублей республика осталась должна 3,56 миллиардов рублей.

По информации, озвученной в ходе заседания коллегии прокуратуры, по состоянию на 1 мая текущего года поставщики оказали услуги по доставке газо-, тепло- и электроснабжения на сумму в 3,56 миллиардов рублей. Что касается характера ресурсов, то 746 миллионов рублей за электричество и свыше 1 миллиарда рублей за теплоэнергию. Наибольший долг, стоимостью более, чем 1,7 миллиарда рублей, предприятия жилищно-коммунального хозяйства должны за поставку газа.

Основные причины, по которым у организаций ЖКХ скопился такой большой долг, называют неисполнение обязательств граждан республики по оплате коммунальных услуг. Кроме того, отмечается неэффективная работа по взысканию сложившейся задолженности и существование потерь ресурсов сверх нормативных норм. Руководители управляющих организаций порой действуют недобросовестно – так они не всегда следят за сроками по оплате доставленных ресурсов, отметили на заседании коллегии.

Что касается территориального расположения задолжавших организаций, то здесь были озвучены наименования таких районов республики как Вурнарский, Козловский, Марпосадский, Порецкий, Чебоксарский, и таких городов как Алатырь, Канаш, Новочебоксарск и Шумерля. Кроме того, с начала года было выявлено около трёхсот правонарушений в ЖКХ, в результате чего 84 должностных лица были привлечены к ответственности.