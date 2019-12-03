03.12.2019, 17:30
Доля обязательных платежей россиян превысила 15% от дохода
ИА «Ореанда-Новости». Доля обязательных платежей в России превысила 15% от суммы дохода, сообщает издательство «Известия».
В обязательные платежи включены оплата кредитов, ЖКХ и налогов. Исследование проводила компания «БКС Премьер» специально для «Известий» по данным за 2018 и 2019 года. Доля кредитов на официальные доходы россиян составляет 10,4%, а доля оплату ЖКУ и налогов - 4,9%.
В прошлом году доля всех обязательных платежей равнялась 14,6%, причём сумма оплаты ЖКУ и налогов уменьшилась на 0,1% по сравнению с 2018 годом, а выплаты по кредитам увеличились на 0,8%.
Специалисты «БКС Премьер» указали, что если потребкредитование продолжит расти, то рост экономики и благосостояние население окажутся под угрозой.
В обязательные платежи включены оплата кредитов, ЖКХ и налогов. Исследование проводила компания «БКС Премьер» специально для «Известий» по данным за 2018 и 2019 года. Доля кредитов на официальные доходы россиян составляет 10,4%, а доля оплату ЖКУ и налогов - 4,9%.
В прошлом году доля всех обязательных платежей равнялась 14,6%, причём сумма оплаты ЖКУ и налогов уменьшилась на 0,1% по сравнению с 2018 годом, а выплаты по кредитам увеличились на 0,8%.
Специалисты «БКС Премьер» указали, что если потребкредитование продолжит расти, то рост экономики и благосостояние население окажутся под угрозой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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