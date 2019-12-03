



В обязательные платежи включены оплата кредитов, ЖКХ и налогов. Исследование проводила компания «БКС Премьер» специально для «Известий» по данным за 2018 и 2019 года.В прошлом году доля всех обязательных платежей равнялась 14,6%, причём сумма оплаты ЖКУ и налогов уменьшилась на 0,1% по сравнению с 2018 годом, а выплаты по кредитам увеличились на 0,8%.