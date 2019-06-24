ИА «Ореанда-Новости» В Омске медведь напал на мужчину, когда тот пришёл его покормить. Обстоятельства инцидента выясняет полиция. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на областное МВД.

По данным правоохранительных органов, происшествие случилось в частном секторе города. Медведь проживает в вольере у жителя города, который разводит домашних животных. Маленького хищника ему подарили четыре года назад.

Помощник хозяина фермы отправился кормить зверя. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Помощник просунул руку в клетку, и медведь напал на него. Мужчина с травмами доставлен в больницу.