.

По словам российского деятеля театра и кино, перед каждым спектаклем исполнителями ролей подписывался договор с театром. Домогаров утверждает, что. Домогаров заявил, что в тот момент ему было "совершенно не до этого".В МХАТ имени Горького Домогаров играет в постановке "Сцены из супружеской жизни". Спектакль пользуется успехом.