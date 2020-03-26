26.03.2020, 11:50
Домогаров рассказал о причине своего ухода из МХАТ имени Горького
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Александр Домогаров в разговоре с журналистом издания Starhit рассказал о причине ухода из МХАТ, где он работал как приглашённый артист, сообщает РИА Новости.
По словам российского деятеля театра и кино, перед каждым спектаклем исполнителями ролей подписывался договор с театром. Домогаров утверждает, что подписание договора "происходило всегда сильно заранее", но в последний раз договор ему выдали за полчаса до выхода на сцену. Домогаров заявил, что в тот момент ему было "совершенно не до этого".
Актёр заявил, что денег за проделанную работу ему так и не дали.
В МХАТ имени Горького Домогаров играет в постановке "Сцены из супружеской жизни". Спектакль пользуется успехом.
По словам российского деятеля театра и кино, перед каждым спектаклем исполнителями ролей подписывался договор с театром. Домогаров утверждает, что подписание договора "происходило всегда сильно заранее", но в последний раз договор ему выдали за полчаса до выхода на сцену. Домогаров заявил, что в тот момент ему было "совершенно не до этого".
Актёр заявил, что денег за проделанную работу ему так и не дали.
В МХАТ имени Горького Домогаров играет в постановке "Сцены из супружеской жизни". Спектакль пользуется успехом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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