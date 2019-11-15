ИА «Ореанда-Новости». Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей аспирантки, перевели из изолятора временного содержания в СИЗО, пишет «Интерфакс».



Адвокат историка Александр Почуев рассказал, что Соколова перевели в «Кресты 1». В ближайшее время он будет на карантине, после чего отправится в общую камеру.



Напомним, несколько дней назад Соколова задержали по подозрению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он жил. Историк застрелил её, а потом расчленил. Останки он пытался утопить в реке Мойке.