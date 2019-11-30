ИА «Ореанда-Новости». Бывшего доцента СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, доставили в Москву, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что Соколова привезли в столицу, чтобы он прошёл психолого-психиатрической экспертизу. Скорее всего её проведут в НИИ имени Сербского. Адвокат Александр Почуев рассказал, что Соколов пробудет там до конца года.



Напомним, историка Соколова обвиняют в убийстве своей аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, он сначала убил её, а потом расчленил и попытался утопить останки.