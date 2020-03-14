ИА «Ореанда-Новости». Драчев высказался по поводу заявления Логинова о возможном прекращении карьеры. Президент Союза биатлонистов России считает, что чемпион мира по биатлону Александр Логинов не оставит соревновательную карьеру.

Ранее российский спортсмен Логинов заявил, что раздумывает над возможным прекращением спортивной карьеры в связи с непрекращающихся нападок. Травля биатлониста вызвана его допинговым прошлым.

Владимир Драчев отметил, что, скорее всего, Логинов отдохнёт до мая, а затем вновь вернётся к работе, несмотря на нападки. «Это спортивная жизнь великих теперь уже», - подчеркнул глава СБР.