ИА «Ореанда-Новости». Журналист и блогер Юрий Дудь сам ответил на вопрос о том, что он сказал бы президенту России Владимру Путину, если бы встретился с ним, пишет «Лента.ру».



Дудь отметил, что что произнёс бы то же самое, что и музыкант Сергей Шнуров в его интервью — слово «хватит». Отметил, что журналист неоднократно задавал этот вопрос своим гостям в ходе передач.



Интервью с основателем группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым было одним из первых на канале Дудя, оно вышло в феврале 2017 года. До сих пор оно является одним из самых популярных на канале «вДудь».