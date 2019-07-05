ИА «Ореанда-Новости» В МЧС подтвердили, что при взрыве на газовой заправке в поселении Московский пострадали два человека. На площади 100 кв. метров на заправке произошло возгорание. Огонь охватил две сроительные бытовки и два резервуара. Из расположенного поблизости торгового центра «Новомосковский» были эвакуированы посетители и сотрудники.

В МЧС отметили, что благодаря оперативным действиям пожарных, которые первыми прибыли на место ЧП, удалось избежать распространения огня на другие ёмкости.