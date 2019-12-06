Суд приговорил Лесного к трём годам колонии, Мартинцов получил 2,5 года колонии, а Мыльников – два года условно с испытательным сроком на три года. Всех троих признали виновными в применении не опасного для здоровья насилия к представителю власти.Следствие установило, что обвиняемые повалили во время митинга росгвардейца и начали его пинать. А Лесных ударил ногой ещё одного сотрудника Росгвардии.