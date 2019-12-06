06.12.2019, 23:01
Два фигуранта «дела 27 июля» получили реальные сроки, ещё одного осудили условно
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве вынес приговор Руслану Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову по делу о нападении на сотрудников Росгвардии во время несогласованного митинга 27 июля, пишет «Интерфакс».
Суд приговорил Лесного к трём годам колонии, Мартинцов получил 2,5 года колонии, а Мыльников – два года условно с испытательным сроком на три года. Всех троих признали виновными в применении не опасного для здоровья насилия к представителю власти.
Следствие установило, что обвиняемые повалили во время митинга росгвардейца и начали его пинать. А Лесных ударил ногой ещё одного сотрудника Росгвардии.
Суд приговорил Лесного к трём годам колонии, Мартинцов получил 2,5 года колонии, а Мыльников – два года условно с испытательным сроком на три года. Всех троих признали виновными в применении не опасного для здоровья насилия к представителю власти.
Следствие установило, что обвиняемые повалили во время митинга росгвардейца и начали его пинать. А Лесных ударил ногой ещё одного сотрудника Росгвардии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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