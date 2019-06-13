ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении руководителей двух московских управлений МВД после прекращения дела журналиста Ивана Голунова. С постов смещены генерал-майор полиции, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и генерал-майор полиции, начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве Андрей Пучков.

Об освобождении от обязанностей генералов просил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он сообщил, что материалы внутреннего расследования в отношении сотрудников полиции, арестовавших Голунова, направлены в Следственный комитет России.

Голунов был арестован 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Задержанный заявил, что запрещённые вещества ему подбросили в связи с его журналистской деятельностью. Через 2 дня ему было предъявлено обвинение. Органы следствия ходатайствовали о заключении подозреваемого под стражу, однако суд назначил в качестве меры пресечения домашний арест.

Дело Голунова получило общественный резонанс. Генеральная прокуратура запросила материалы дела для проведения расследования. 11 июня Колокольцев распорядился прекратить дело за недоказанностью состава преступления.