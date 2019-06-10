ИА «Ореанда-Новости» В Ульяновске в Волге утонули два молодых египтянина, приехавших поступать в высшее учебное заведение города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что трагедия произошла около въезда на Императорский мост в районе лодочной станции. Шесть молодых людей отдыхали у реки. Два юноши спустились по бетонной дамбе, но не удержались и упали в реку, после чего практически сразу исчезли под водой.

Поисковики не смогли найти тела погибших сразу, молодых людей обнаружили на следующий день. Погибшие оказались абитуриентами одного из вузов 1997 и 1998 года рождения.