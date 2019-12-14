ИА «Ореанда-Новости». Двоих жителей Башкирии задержали после стрельбы из-за отказа угостить их пивом.

Двое мужчин посетили два питейных заведений города, в которых устроили стрельбу по молодым людям. Таким образом жители Белебея решили «наказать» парней а то, что те отказались угощать их выпивкой. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального МВД.

Молодые люди, получившие травмы, доставлены в больницу. По предварительной информации полиции, два безработных жителя Белебея напали на 20-летнего парня возле кафе. Причиной стал отказ молодого человека оплачивать мужчинам выпивку. После этого злоумышленники направились на поиски других кафе. Они дошли до улицы Восточной, где их действия повторились.