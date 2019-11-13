Во вторник министром обороны Белоруссии Андреем Равковым, находившемся в Борисове, было сказано о том, что в среду два приобретенных у России самолёта-истребителя прилетят в Барановичи. Также было белорусским военным заявлено, что на следующей неделе запланировано прибытие в Белоруссию ещё двух самолёта СУ-30СМ.В пресс-службе ведомства заявили, что прибывшие самолёты увеличат возможности по прикрытию объектов и военных подразделений от воздушных ударов. Кроме того, было сказано, что белорусская армия получила мощный инструмент, который необходим для того, чтобы обеспечивать безопасность республики.