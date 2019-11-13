13.11.2019, 15:18
Два самолёта Су-30СМ, созданных в России, прибыли в белорусский город Барановичи
ИА «Ореанда-Новости».13 ноября в пресс-службе министерства обороны Белоруссии заявили о прибытии в страну двух истребителей из России Су-30СМ.
Во вторник министром обороны Белоруссии Андреем Равковым, находившемся в Борисове, было сказано о том, что в среду два приобретенных у России самолёта-истребителя прилетят в Барановичи. Также было белорусским военным заявлено, что на следующей неделе запланировано прибытие в Белоруссию ещё двух самолёта СУ-30СМ.
В пресс-службе ведомства заявили, что прибывшие самолёты увеличат возможности по прикрытию объектов и военных подразделений от воздушных ударов. Кроме того, было сказано, что белорусская армия получила мощный инструмент, который необходим для того, чтобы обеспечивать безопасность республики.
Во вторник министром обороны Белоруссии Андреем Равковым, находившемся в Борисове, было сказано о том, что в среду два приобретенных у России самолёта-истребителя прилетят в Барановичи. Также было белорусским военным заявлено, что на следующей неделе запланировано прибытие в Белоруссию ещё двух самолёта СУ-30СМ.
В пресс-службе ведомства заявили, что прибывшие самолёты увеличат возможности по прикрытию объектов и военных подразделений от воздушных ударов. Кроме того, было сказано, что белорусская армия получила мощный инструмент, который необходим для того, чтобы обеспечивать безопасность республики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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