Одна из обвинённых оказалась жительницей второго по численности населения и промышленному значению в области города Орска, другая - 100-тысячного Новотроицка. Расстояние между двумя этими городами составляет всего 8 километров.Судебное следствие установило, что женщины перед заказом предварительно между собой договорились. В полученном обвиняемыми препарате содержится вещество сибутрамин. Его общая масса составляла 33,8 грамма.Сибутрамин прописывают тем, кто страдает от ожирения и применяется при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела. Однако, с 2010 года применение сибутрамина было приостановлено - он противопоказан пациентам, имевшим когда-либо сердечно-сосудистые заболевания.Орская транспортная прокуратура утверждает, что женщины знали, что применение сибутрамина в России строго контролируется - его оборот ограничен в стране. Жительницу Орска таможенники задержали ещё в одном из отделений города по доставке грузов, когда она пыталась получить посылку из Казахстана. Препарат изъят из незаконного оборота.Новотроицкий городской суд оказался на стороне государственного обвинителя, суд был согласен с его позицией.Таким образом, одна из них получила наказание в виде условного лишения свободы сроком на полтора года с испытательным сроком длительностью в два года. Вторую ограничили в свободе на полгода, дав 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.