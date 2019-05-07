07.05.2019, 22:55
Две женщины из Оренбургской области обвиняются в поставке сильнодействующих веществ
ИА "Ореанда-Новости" Новотроицкий районный суд в Оренбургской области вчера, 6 мая, рассмотрел судебное разбирательство в отношении двух женщин, обвиняемых в незаконной перевозке запрещённых сильнодействующих веществ. Одна из обвинённых оказалась жительницей второго по численности населения и промышленному значению в области города Орска, другая - 100-тысячного Новотроицка. Расстояние между двумя этими городами составляет всего 8 километров.
Женщины заказали через из Республики Казахстан через интернет препарат для снижения веса. Судебное следствие установило, что женщины перед заказом предварительно между собой договорились. В полученном обвиняемыми препарате содержится вещество сибутрамин. Его общая масса составляла 33,8 грамма.
Сибутрамин представляет собой анорексигенное лекарственное средство, которое усиливает чувство насыщения. Сибутрамин прописывают тем, кто страдает от ожирения и применяется при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела. Однако, с 2010 года применение сибутрамина было приостановлено - он противопоказан пациентам, имевшим когда-либо сердечно-сосудистые заболевания.
Орская транспортная прокуратура утверждает, что женщины знали, что применение сибутрамина в России строго контролируется - его оборот ограничен в стране. Жительницу Орска таможенники задержали ещё в одном из отделений города по доставке грузов, когда она пыталась получить посылку из Казахстана. Препарат изъят из незаконного оборота.
Новотроицкий городской суд оказался на стороне государственного обвинителя, суд был согласен с его позицией. Обе женщины признаны виновными. Таким образом, одна из них получила наказание в виде условного лишения свободы сроком на полтора года с испытательным сроком длительностью в два года. Вторую ограничили в свободе на полгода, дав 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.
Женщины заказали через из Республики Казахстан через интернет препарат для снижения веса. Судебное следствие установило, что женщины перед заказом предварительно между собой договорились. В полученном обвиняемыми препарате содержится вещество сибутрамин. Его общая масса составляла 33,8 грамма.
Сибутрамин представляет собой анорексигенное лекарственное средство, которое усиливает чувство насыщения. Сибутрамин прописывают тем, кто страдает от ожирения и применяется при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела. Однако, с 2010 года применение сибутрамина было приостановлено - он противопоказан пациентам, имевшим когда-либо сердечно-сосудистые заболевания.
Орская транспортная прокуратура утверждает, что женщины знали, что применение сибутрамина в России строго контролируется - его оборот ограничен в стране. Жительницу Орска таможенники задержали ещё в одном из отделений города по доставке грузов, когда она пыталась получить посылку из Казахстана. Препарат изъят из незаконного оборота.
Новотроицкий городской суд оказался на стороне государственного обвинителя, суд был согласен с его позицией. Обе женщины признаны виновными. Таким образом, одна из них получила наказание в виде условного лишения свободы сроком на полтора года с испытательным сроком длительностью в два года. Вторую ограничили в свободе на полгода, дав 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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