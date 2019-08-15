ИА «Ореанда-Новости» В 2018 году две россиянки старше 60 лет впервые стали матерями, пишет РИА «Новости». Одна из женщин в возрасте 60 лет в том же году родила второго ребёнка.

258 младенцев родились у россиянок в возрастной категории от 50 до 60 лет. У женщин в этом возрасте первенцами стали 65 детей, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25. Ещё 17 новорождённых в семьях женщин в возрасте от 50 до 59 лет стали пятыми по счету.

Как сообщил директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, это уникальные случаи.



Как утверждают многие гинекологи и врачи акушеры, по состоянию здоровья лучше всего рожать женщинам от 19 до 26 лет.





