ИА «Ореанда-Новости»К занятию проституцией принуждали 14-летнюю девочку двое жителей Барнаула. Об этом заявлено в среду на сайте СКР по Алтайскому краю. 

Следователи предполагают, что в ноября двое мужчин 36 и 29 лет из города Барнаула заставляли подростка за деньги оказывать сексуальные услуги. Заявлено, что мужчины были безработными. 

Сотрудниками Россгвардии и СКР были задержаны подозреваемые, которые пытались скрыться на машине. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым мужчинам из Барнаула вменяется организация занятия проституцией с привлечением несовершеннолетних. Сейчас осуществляется сбор доказательств.