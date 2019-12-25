К занятию проституцией принуждали 14-летнюю девочку двое жителей Барнаула. Об этом заявлено в среду на сайте СКР по Алтайскому краю.Сотрудниками Россгвардии и СКР были задержаны подозреваемые, которые пытались скрыться на машине. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым мужчинам из Барнаула вменяется организация занятия проституцией с привлечением несовершеннолетних. Сейчас осуществляется сбор доказательств.