25.12.2019, 12:36
Двое жителей России принуждали школьницу к занятию проституцией
ИА «Ореанда-Новости». К занятию проституцией принуждали 14-летнюю девочку двое жителей Барнаула. Об этом заявлено в среду на сайте СКР по Алтайскому краю.
Следователи предполагают, что в ноября двое мужчин 36 и 29 лет из города Барнаула заставляли подростка за деньги оказывать сексуальные услуги. Заявлено, что мужчины были безработными.
Сотрудниками Россгвардии и СКР были задержаны подозреваемые, которые пытались скрыться на машине. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым мужчинам из Барнаула вменяется организация занятия проституцией с привлечением несовершеннолетних. Сейчас осуществляется сбор доказательств.
Следователи предполагают, что в ноября двое мужчин 36 и 29 лет из города Барнаула заставляли подростка за деньги оказывать сексуальные услуги. Заявлено, что мужчины были безработными.
Сотрудниками Россгвардии и СКР были задержаны подозреваемые, которые пытались скрыться на машине. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым мужчинам из Барнаула вменяется организация занятия проституцией с привлечением несовершеннолетних. Сейчас осуществляется сбор доказательств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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