ИА «Ореанда-Новости». Неизвестные напали на режиссёра Агнию Галданову в центре Москвы около Главного управления МВД, сообщает «Сноб».



Галданова рассказала, что её схватили двое, однако прохожие заступаться за неё не стали. Тогда девушка выбежала на дорогу, однако машины просто её объезжали. Мужчины схватили Галданову и поволокли на тротуар, где продолжили бить.



Врачи выявили у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.