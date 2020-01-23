Школьники начали подготавливать теракт с 1 сентября 2019 года. Они изучали анархическую литературу, способы изготовления взрывчатых веществ, а также заказывали в интернете все необходимые материалы для самодельной взрывчатке. Кроме этого, девятиклассники искали сообщников в своей школе среди сверстников. По мнению правоохранительных органов, подростки планировали устроить взрыв в школьной столовой, а также расстреливать всех выбегающих учеников из пневматического ружья.О планировании теракта стало известно в этом году.Женщина сразу обратилась в местный отдел полиции.