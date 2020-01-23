23.01.2020, 19:35
Двое российских школьников были заподозрены в подготовке теракта
ИА «Ореанда-Новости». Двое российских школьников были заподозрены в подготовке теракта. Подростки учатся в 9 классе в школе города Снежинск Челябинской области.
Школьники начали подготавливать теракт с 1 сентября 2019 года. Они изучали анархическую литературу, способы изготовления взрывчатых веществ, а также заказывали в интернете все необходимые материалы для самодельной взрывчатке. Кроме этого, девятиклассники искали сообщников в своей школе среди сверстников. По мнению правоохранительных органов, подростки планировали устроить взрыв в школьной столовой, а также расстреливать всех выбегающих учеников из пневматического ружья.
О планировании теракта стало известно в этом году. Учительница увидела переписку между девятиклассниками и другой школьницей, которая училась в 8 классе. Женщина сразу обратилась в местный отдел полиции.
Школьники начали подготавливать теракт с 1 сентября 2019 года. Они изучали анархическую литературу, способы изготовления взрывчатых веществ, а также заказывали в интернете все необходимые материалы для самодельной взрывчатке. Кроме этого, девятиклассники искали сообщников в своей школе среди сверстников. По мнению правоохранительных органов, подростки планировали устроить взрыв в школьной столовой, а также расстреливать всех выбегающих учеников из пневматического ружья.
О планировании теракта стало известно в этом году. Учительница увидела переписку между девятиклассниками и другой школьницей, которая училась в 8 классе. Женщина сразу обратилась в местный отдел полиции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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