13.05.2019, 18:33
Двух депутатов с поддельными дипломами обнаружили в Югре
ИА "Ореанда-Новости" У двух депутатов городской думы города Пыть-Яха оказались фальшивые документы о высшем образовании. Нарушители занимали должности руководителей в муниципальных организациях 40-тысячного города.
Прокуратора Югры выявила нарушения в назначении Марсела Тимганова и Дмитрия Авдеенко на управленческие позиции двух организаций. Так Тимганов с 2017 года занимал пост директора горнолыжной базы "Северное сияние", а Авдеенко - пост заместителя директора по развитию производства муниципального управления городского хозяйства ("УГХ"). Оба руководителя являлись депутатами городской думы Пыть-Яха трёх последних созывов.
Тимганов представил при поступлении на государственную службу диплом о высшем образовании, датированный 2003 годом. Высшее образование он получил в Тюмени по специальности "Государственное и муниципальное управление". Следствием установлено, что Тимганов действительно обучался здесь по сокращённой программе образования. Для этого он представил в тюменский вуз фальшивый диплом о получении высшего университетского образования в Перми.
По аналогичной схеме действовал и другой фигурант следствия. Авдеенко якобы получил высшее образование в 2002 году и предоставил поддельный документ для получения другого диплома в тюменском университете в 2010 году.
В результате проверки на имя главы Пыть-Яха Александра Морозова было внесено представление о двух депутатах. Рассмотрев его, Тимганов и Авдеенко были сняты со своих должностей.
Это не первый случай в Пыть-Яхе, когда на управленческую должность назначается человек с поддельным дипломом. Ранее в подобном случае был обвинён заместитель главы города Али Джабраилов. Он занимался вопросами транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства этого ханты-мансийского города.
Прокуратора Югры выявила нарушения в назначении Марсела Тимганова и Дмитрия Авдеенко на управленческие позиции двух организаций. Так Тимганов с 2017 года занимал пост директора горнолыжной базы "Северное сияние", а Авдеенко - пост заместителя директора по развитию производства муниципального управления городского хозяйства ("УГХ"). Оба руководителя являлись депутатами городской думы Пыть-Яха трёх последних созывов.
Тимганов представил при поступлении на государственную службу диплом о высшем образовании, датированный 2003 годом. Высшее образование он получил в Тюмени по специальности "Государственное и муниципальное управление". Следствием установлено, что Тимганов действительно обучался здесь по сокращённой программе образования. Для этого он представил в тюменский вуз фальшивый диплом о получении высшего университетского образования в Перми.
По аналогичной схеме действовал и другой фигурант следствия. Авдеенко якобы получил высшее образование в 2002 году и предоставил поддельный документ для получения другого диплома в тюменском университете в 2010 году.
В результате проверки на имя главы Пыть-Яха Александра Морозова было внесено представление о двух депутатах. Рассмотрев его, Тимганов и Авдеенко были сняты со своих должностей.
Это не первый случай в Пыть-Яхе, когда на управленческую должность назначается человек с поддельным дипломом. Ранее в подобном случае был обвинён заместитель главы города Али Джабраилов. Он занимался вопросами транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства этого ханты-мансийского города.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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