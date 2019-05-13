Нарушители занимали должности руководителей в муниципальных организациях 40-тысячного города.Так Тимганов с 2017 года занимал пост директора горнолыжной базы "Северное сияние", а Авдеенко - пост заместителя директора по развитию производства муниципального управления городского хозяйства ("УГХ"). Оба руководителя являлись депутатами городской думы Пыть-Яха трёх последних созывов.Тимганов представил при поступлении на государственную службу диплом о высшем образовании, датированный 2003 годом. Высшее образование он получил в Тюмени по специальности "Государственное и муниципальное управление". Следствием установлено, что Тимганов действительно обучался здесь по сокращённой программе образования.Авдеенко якобы получил высшее образование в 2002 году и предоставил поддельный документ для получения другого диплома в тюменском университете в 2010 году.В результате проверки на имя главы Пыть-Яха Александра Морозова было внесено представление о двух депутатах.Ранее в подобном случае был обвинён заместитель главы города Али Джабраилов. Он занимался вопросами транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства этого ханты-мансийского города.