ИА «Ореанда-Новости». В главном управлении Следственного комитета России по Москве проинформировали, что сегодня в Москве в туалете одной из подземных парковок нашли два трупа. Оба погибших – мужчины, следов насильственной смерти следователи не нашли. Правоохранителям предстоит выяснить при каких загадочных обстоятельствах они погибли.

Подземный паркинг, где были найдены тела мужчин, находится на западе Москвы по улице Базовская, там ставят автомобили жильцы жилого дома. В пресс-службе главка СК проинформировали, что начата доследственная проверка по факту случившегося.

"По данному факту проводится доследственная проверка", – сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

По информации телеканала РЕН-ТВ, одному мужчине 28, другому 32 года. По предварительным данным, они могли скончаться от передозировки наркотиками.

Другие происшествия Москвы

Вечером 11 декабря в Москве двое мужчин застрелили человека. Это случилось в одном из кафе на Ленинградском проспекте. Они не менее шести раз выстрелили в своего знакомого, от полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК Юлия Иванова.

Также представитель СК рассказала, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, чьи останки были найдены в полиэтиленовых пакетах в парке на юго-востоке Москвы. Подозреваемым оказался сын погибшей женщины.

По фрагментам тела женщины (пакеты с её останками нашли 25 ноября) правоохранители определили, что жертве было 50-60 лет. Следователи совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска задержали её сына 1986 года рождения. Во время допроса мужчина признал вину и пояснил, что совершил убийство на почве бытовых конфликтов. После содеянного он испугался, поэтому расчленил тело матери и вывез останки в различные районы Москвы. Мужчина был ранее неоднократно судим. В ближайшее время его планируют арестовать.