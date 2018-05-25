ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственный комитет России сообщил, что в Кемерове задержали главу местного управления по чрезвычайным ситуациям. Продолжая расследовать дело о страшном пожаре, который случился недавно в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», следователи пришли к выводу, что Александр Мамонтов не должным образом выполнял свои обязанности, проявлял халатность и был замечен в растрате.

Во время расследования уголовного дела по факту гибели людей во время пожара, правоохранительные органы задержали также начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и ещё несколько человек.

В Следкоме сообщили, что всех их подозревают в халатности и ратсрате. Однако степень правонарушений у всех разная. Что касается Мамонтова и Терентьева, установлено, что они нарушили закон, не проводили и даже не запланировали с 2017 года проверки пожарной безопасности в торговом центре. Кроме того, были замешаны в растрате денег, которые принадлежали региональному управлению МЧС. Сумма похищенного около 2 млн рублей. Все причастных личностей к этим тратам пока только ищут.

Оба начальника задержаны пока идёт следствие, сообщает официальный представитель государственного СК. В ближайшее время документы и собранные доказательства направят в суд, обвинение будет настаивать на заключении под стражу Мамонтова и Терентьева.

Напомним, пожар произошел в конце марта – 25 числа. В огне погибло 60 человек, причем большинство из них были детьми. В основном эти люди не смогли выбраться из кинотеатра, расположенного на верхнем этаже.

При этом в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник на посту не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП. Обвинение предъявили восьмерым фигурантам, причастным к трагедии. Среди них технический директор, управляющая центром, гендиректор, инспектор строительного надзора, сотрудники фирмы «Системный интегратор», охранник и начальник караула местной пожарно-спасательной части.

