ИА «Ореанда-Новости». Два нетрезвых пассажира устроили дебош на рейсе Ростов-на-Дону – Москва, пишет «Интерфакс».





В авиакомпании «Азимут» рассказали, что пассажиры вели себя неадекватно, никак не реагируя на замечания экипажа самолёта. Так как пассажиры были агрессивны, было решено снять их с рейса. Их также внесли в чёрный список авиакомпании. Отмечается, что буянили жители Москвы 30 и 33 лет.



Сообщается также, что дебоширов отвели в дежурную часть.