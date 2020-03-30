. Как сообщает МВД, двум сотрудникам ЛДПР предъявили обвинение в хищении денег молодёжных организаций партии. Однако точная сумма украденных денег ещё неизвестна.Судя по словам обвиняемых, именно по его указанию они и тратили похищенные деньги.