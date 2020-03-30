30.03.2020, 15:26
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинение в хищении
ИА «Ореанда-Новости». Как сообщает МВД, двум сотрудникам ЛДПР предъявили обвинение в хищении денег молодёжных организаций партии. Однако точная сумма украденных денег ещё неизвестна.
Обвиняемые требовали очную ставку с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, который является сыном Владимира Жириновского. Судя по словам обвиняемых, именно по его указанию они и тратили похищенные деньги. Сам Игорь Лебедев от очной ставки отказался и сказал, что и допрос, и показания были проведены и закончены в прошлом году и у следствия нет к нему претензий.
Обвиняемые требовали очную ставку с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, который является сыном Владимира Жириновского. Судя по словам обвиняемых, именно по его указанию они и тратили похищенные деньги. Сам Игорь Лебедев от очной ставки отказался и сказал, что и допрос, и показания были проведены и закончены в прошлом году и у следствия нет к нему претензий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии