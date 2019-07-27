. Сменившийся ветер отнесет дым обратно на восток, сообщили ТАСС синоптики.

На севере Красноярского края и в Иркутской области горит около 1,5 млн гектаров тайги. Всю эту неделю ветер нес смог от лесных пожаров на запад, в сибирские города, а концу недели дымка от этих возгораний достигла Урала и Поволжья. В Новосибирске, Барнауле и Кемерово из-за задымленности ввели режим неблагоприятных метеоусловий.

«Сейчас воздушные потоки меняют своё направление с северо-восточных на северо-западные и западные, то есть этот шлейф от лесных пожаров должен уходить от нас на восток в сторону Красноярска. Мы предполагаем, что будет посвежее ветер, не исключены отдельные очаги дождей, в связи с этим мы приняли решение не продлевать режим ограничения выбросов на выходные дни», - сообщил ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.

Ожидается, что в начале следующей недели дым развеется и в Томске. В настоящее время в Томске и области из-за отсутствия ветра по утрам наблюдается дымка и густой туман, из-за которого возникают проблемы с прибытием самолётов в Томск. Для Красноярска прогнозы более пессимистичные, дым над городом будет рассеиваться медленно, сказала ТАСС начальник отдела метеорологических прогнозов Среднесибирского УГМС Наталья Краснова, добавив, что, когда полностью дым рассеется в городе «сказать трудно».

Горящая тайга Эвенкии перестанет выбрасывать новые порции дыма в сторону Красноярска. Сменившийся ветер погонит смог от Эвенкии на восток.

К слову, сибирские медики не фиксируют роста числа обращений из-за ухудшения здоровья. Так, в красноярском Минздраве ТАСС сообщили, что число обращений за медицинской помощью остаётся в пределах нормы, а в некоторых поликлиниках фиксируется и сезонное снижение.