ИА «Ореанда-Новости». Глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком партии на удалённый режим работы, пишет «Коммерсант».



На такую меру было решено пойти в связи со вспышкой коронавируса. Медведев также призвал уменьшить количество массовых мероприятий и рабочих совещаний.



Медведев отметил, что сегодня удалённо работать несложно, так как у всех есть средства коммуникации.