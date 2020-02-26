ИА «Ореанда-Новости» . Заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Перминов опроверг сообщения российский средств массовой информации о планах по смене руководства и названия партии.

По сообщению издания «РИА Новости», политик заявил, что подобные вопросы никогда не обсуждались руководителями «Единой России», как и тема объединения с ОНФ.

Напомним, что недавно в местных СМИ появились сообщения о том, что к выборам в Государственную думу, которые пройдут в следующем году, партия «Единая Россия» планирует убрать слово «единая» из названия и объединиться с Общероссийским народным фронтом. Кроме того, ходили слухи о смене лидера партии из-за ухода с данного поста бывшего председателя правительства Дмитрия Медведева.