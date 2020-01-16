ИА «Ореанда-Новости». Фракция «Единая Россия» выступила «за» назначение Мишустина на должность премьер-министра России.

Михаил Мишустин встретился с фракцией «Единая Россия» для консультаций. Как сообщил участник консультаций, ЕР выступила с поддержкой нового кандидата на пост премьер-министра России. Глава фракции Сергей Неверов подтвердил данную информацию.

Так, «за» Мишустина проголосовали единогласно все члены фракции.

Новый кандидат на должность премьера также передал слова Дмитрия Медведева о том, что тот рассчитывает на эффективную работу с «Единой Россией» в формате партии.



Мишустин должен встретиться сегодня со всеми фракциями. В 14:00 по московскому времени будет рассматриваться вопрос о даче согласия Путину на назначение Мишустина на пост премьера государства.