ИА «Ореанда-Новости». Партия «Единая Россия» считает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев должен уйти с поста главы региона, пишет «Коммерсант».



О мнении партии заявил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев. Он отметил, что решение принимает либо сам Игнатьев, либо президент. Исаев добавил, что возможно, что Игнатьев сам подаст заявление. Депутат подчеркнул, что глава региона «явно вышел из берегов».



Накануне Игнатьева исключили из «Единой России» после скандала из-за видеоролика, на котором глава региона заставил пожарного подпрыгнуть за ключами от новой машины.