ИА «Ореанда-Новости» Руководитель Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил журналистам, что министерство финансов России и Центральный банк предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счёт граждан.

Минимальный размер платежа составляет 150 рублей с одной квартиры. Деньги будут аккумулироваться в «общем котле», 95 % средств будут перечисляться в Российскую национальную перестраховочную компанию. В случае введения чрезвычайной ситуации деньги будут направляться в регионы.

Платёж может быть внесён в квитанции за услуги ЖКХ. При этом граждане будут сами решать, оплачивать страховку или нет.

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций начал действовать 4 августа 2019 года. Россияне имеют право на минимальный объём компенсации в размере страховой суммы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. При участии в программе добровольного страхования максимальная сумма ущерба будет исчисляться исходя из общей площади жилья и средней стоимости единицы жилой площади в том или ином регионе.