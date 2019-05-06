06.05.2019, 17:57
Единый реестр населения будет создан в России
ИА «Ореанда-Новости» В России создадут единый реестр населения, который «свяжет все ЗАГСы единой цепочкой». Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава ФНС Михаил Мишустин.
По словам главы ведомства, единая система записи актов гражданского состояния начала свою работу в России с 1 октября 2018, эта технология будет полностью централизована.
В реестр за 2,5 года планируют внести данные с 1926 года, для этого необходимо будет оцифровать архивы всех ЗАГСов и внести их в единую систему.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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