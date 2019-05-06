ИА «Ореанда-Новости» В России создадут единый реестр населения, который «свяжет все ЗАГСы единой цепочкой». Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава ФНС Михаил Мишустин.

По словам главы ведомства, единая система записи актов гражданского состояния начала свою работу в России с 1 октября 2018, эта технология будет полностью централизована.

В реестр за 2,5 года планируют внести данные с 1926 года, для этого необходимо будет оцифровать архивы всех ЗАГСов и внести их в единую систему.