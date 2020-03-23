23.03.2020, 17:40
ЕГЭ и ОГЭ могут пройти в режиме онлайн
ИА «Ореанда-Новости». Запред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил провести ЕГЭ этого года в дистанционном режиме. Напомним, что ранее досрочная волна экзаменов была перенесена на основной период.
Из-за того, что коронавирусная волна не «утихает», проведение ОГЭ, ЕГЭ и экзаменов в ВУЗе могут провести в режиме онлайн. Нужно отметить, что в некоторых университетах, где этой весной должны были проходить экзамены и зачёты, уже перевели их на дистанционный режим. Так поступили все кампусы Высшей Школы Экономики.
Из-за того, что коронавирусная волна не «утихает», проведение ОГЭ, ЕГЭ и экзаменов в ВУЗе могут провести в режиме онлайн. Нужно отметить, что в некоторых университетах, где этой весной должны были проходить экзамены и зачёты, уже перевели их на дистанционный режим. Так поступили все кампусы Высшей Школы Экономики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии