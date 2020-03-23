Напомним, что ранее досрочная волна экзаменов была перенесена на основной период.Из-за того, что коронавирусная волна не «утихает», проведение ОГЭ, ЕГЭ и экзаменов в ВУЗе могут провести в режиме онлайн.Так поступили все кампусы Высшей Школы Экономики.