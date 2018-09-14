ИА «Ореанда-Новости». Глава Рособрнадзора сообщил, что усложнять экзамены по русскому языку для девятых и одиннадцатых классов не планируется. Также в этом году не будут делать существенные изменения в организации Единого государственного экзамена.



В пятницу, на Всероссийской встрече с родителями, Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора, проинформировал собравшихся, что усложнений в Государственной итоговой аттестации по русскому языку делать не будут.

«Что касается русского языка, то... никаких усложнений в экзаменах не планируется. Ни в девятом классе, ни в одиннадцатом классе», – сказал глава ведомства, отвечая на вопрос одного из участников встречи.

Он также добавил, что результаты Единого государственного экзамена действуют четыре года, поэтому менять уровень сложности нельзя. «Важна стабильность в проведении ЕГЭ» – подчеркнул он при этом.

С его слов, единственное, что дополнится, это устная часть, собеседование при допуске к аттестации в девятых классах, но он не считает это усложнением.

«Не думаю, что это усложнение. Это, наоборот, возможность оценить устную речь», – добавил Кравцов.

Он также подчеркнул, что масштабных изменений в организации Единого государственного экзамена в текущем учебном году делать не будут, это касается и подсчёта баллов.

«Уже третий год подряд мы считаем, что экзамен должен проходить максимально стабильно. Все правила заранее должны быть известны, и мы уже до 1 сентября на сайте Федерального института педагогических измерений разместили все демо-версии по всем предметам. Поэтому можно уже их использовать», – рассказал глава Рособрнадзора.

Он отметил, что по-прежнему сохраняется возможность в сентябре досдать экзамены базового уровня по русскому языку и математике для тех, кто этого не сделал по каким-либо причинам. Эта возможность никуда не денется в ближайшем будущем и точно сохранится и для тех, кто будет сдавать экзамены в следующем году.

«У нас такая возможность есть, и ребята использовали, пересдали (надеемся, что успешно) русский и базовую математику для того, чтобы они могли получить аттестат и пойти в учреждения среднего профессионального образования… Сразу хочу сказать, что такая возможность пересдать экзамены будет и в следующем учебном году», — рассказал Кравцов.