03.09.2019, 16:01
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
ИА «Ореанда-Новости». Следователи предъявили студенту Высшей школы экономики Егору Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, пишет «МК».
Отмечается, что обвинение предъявлено Жукову по четырём материалам в его видеоблоге. В своих роликах студент факультета политологии рассказывает о ненасильственном протесте.
Ранее в суд поступило ходатайство о переводе Жукова, а также еще одного участника митингов Сергея Фомина под домашний арест.
Напомним, Жукова арестовали по подозрению в массовых беспорядках во время несогласованного митинга 27 июля в Москве. При этом студент собирался принимать участие в выборах в Мосгордуму, однако его не допустили.
Отмечается, что обвинение предъявлено Жукову по четырём материалам в его видеоблоге. В своих роликах студент факультета политологии рассказывает о ненасильственном протесте.
Ранее в суд поступило ходатайство о переводе Жукова, а также еще одного участника митингов Сергея Фомина под домашний арест.
Напомним, Жукова арестовали по подозрению в массовых беспорядках во время несогласованного митинга 27 июля в Москве. При этом студент собирался принимать участие в выборах в Мосгордуму, однако его не допустили.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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