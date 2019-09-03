Отмечается, что обвинение предъявлено Жукову по четырём материалам в его видеоблоге. В своих роликах студент факультета политологии рассказывает о ненасильственном протесте.Ранее в суд поступило ходатайство о переводе Жукова, а также еще одного участника митингов Сергея Фомина под домашний арест.Напомним, Жукова арестовали по подозрению в массовых беспорядках во время несогласованного митинга 27 июля в Москве. При этом студент собирался принимать участие в выборах в Мосгордуму, однако его не допустили.