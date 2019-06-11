ИА «Ореанда-Новости» По всей территории России каждый день случается более 1,3 тысячи пожаров, которые уносят жизни минимум 20 человек. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев. На правительственном часе в Совете Федерации Зиничев подчеркнул и призвал особо отметить эту страшную статистику.

При этом ещё около 30 человек погибают в России каждый день при различных чрезвычайных ситуациях. Он также рассказал, что в минувшем году 9,5 тысяч человек стали жертвами пожаров и других ЧП. Сотрудники МЧС смогли спасти более 30 тысяч пострадавших .