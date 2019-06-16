ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте Екатеринбургской епархии обнародовано заявление митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в котором утверждается, что церковь отказывается от планов строительства храма святой Екатерины на месте сквера около тетра драмы в центре Екатеринбурга.

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей. […] Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность», – сказал иерарх церкви.

В сообщении также отмечается, что Русская православная церковь прислушалась к мнению протестующих против строительства собора. Епархия поблагодарила жителей Екатеринбурга, которые вносили предложения относительно возможных мест возведения храма. «И мы обязательно в скором времени начнем строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном её святости месте», – сказал митрополит Кирилл.