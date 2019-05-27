ИА «Ореанда-Новости» Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера, расположенного в центре Екатеринбурга, – это вызов, который можно сравнить с расстрелом последнего российского императора Николая II и его семьи в 1918 году.

«Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых царственных страстотерпцев», – сказал церковный иерарх. Митрополит Кирилл убеждён, что русский народ останется народом, чьим «базисом» выступают православие и церковь. В то же время он признал, что те, кто «глумится» над церковью и протестует против строительства храмов, не являются абсолютными врагами – они, как указывает митрополит, «потерялись» вследствие неверия.

В ближайшее время администрация Екатеринбурга должна определиться, в какой форме обеспечить учёт мнения жителей города о месте для строительства храма. Это может быть либо опрос, либо референдум.