ИА «Ореанда-Новости» Запущенные в небо воздушные шары и китайские фонарики могут нанести вред природе и животным, об этом выпускников школ предупреждают экологи.

Как пояснили эксперты, воздушные шарики ветер может унести на дальние расстояния, что приводит к загрязнению ландшафта. Также специалисты предупреждают, что шарики могут убить потомство животных, так как детёныши думают, что шарик игрушка или еда. Об этом заявил в беседе с РИА Новости руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.

Опасны также и китайские бумажные фонарики, хоть они и должны сгорать в небе, бывают случаи, когда фонарик приземляется на строение или на траву, и происходит пожар.

По словам главы медиаотдела российского отделения Greenpeace Виолетты Рябко, шарики из латекса разлагаются, по меньшей мере, четыре года, при этом не всегда они разлагаются без остатка.