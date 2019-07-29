ИА «Ореанда-Новости». Задымлённость, которая возникла вследствие лесных пожаров в Красноярском крае, на выходных рассеялась по Новосибирску и области. Жители города и области перестали вызывать аварийные службы с жалобами на это.

«Всего поступило более 750 обращений с жалобами от населения», - сказал глава Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, на оперативном совещании в региональном правительстве.

Анатолий Локот - мэр Новосибирска отметил, что за последние три дня в городе произошло значительное улучшение экологии в регионе, по состоянию на утро 29 июля по этому не поступало жалоб со стороны общественности.

По данным МЧС, в области был зарегистрирован пожар лесных масивов, который был быстро ликвидирован. Высокий пожарный риск остаётся в трёх регионах области, а аварийный пожарный риск числится в Краснозерском и Чистоозерном районах.