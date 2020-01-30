ИА «Ореанда-Новости». Экономический форум в Сочи, который запланирован на 12-14 февраля, могут отменить из-за опасности распространения китайского коронавируса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.



Пока конкретного решения по поводу проведения мероприятия нет.



При этом ещё один источник издания утверждает, что уже было принято решение об отмене форума. Отмечается, что участники форума недоумевают – на мероприятие никогда не приезжала большая делегация из Китая.