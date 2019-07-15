ИА «Ореанда-Новости» . По итогам первой половины 2019 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Китая составил 45,09 триллиона юаней (порядка 6,56 триллиона долларов), достигнув 6,3 процента в годовом выражении. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на опубликованный Государственным статистическим управлением КНР доклад.

В первом квартале текущего года ВВП КНР составил 6,4 процента, во втором — 6,2. Представитель Государственного статистического управления Мао Шэнъюн уточнил, что в целом экономические показатели были стабильны и указал на рост в некоторых областях. Речь идёт о объёме производства в сфере услуг, который за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 7 процентов (на этот сектор приходится более половины — 54,9 процента — от общего ВВП).

Китайская экономика уже несколько лет находится под давлением, что выражается в снижении темпов роста экономики. Так, в 2018 году ВВП Китай опустился на 1,5 процентных пункта, до 6,6 процента или 13,28 триллиона долларов.

Напомним, в конце июня во время саммита G20 в Осаке председатель КНР Си Цзиньпин озвучил главную угрозу мировой экономике. По его словам, глобальная экономика в целом растет, но вместе с ней заметно растут и факторы нестабильности и неопределенности. Главную угрозу составляют «постоянные односторонние и протекционистские меры отдельных развитых государств», которые искусственно провоцируют торговые трения и блокаду технологий. Он также отметил, что «любая попытка продвигать свои интересы в ущерб другим государствам никогда не будет успешной», и призвал страны G-20 противостоять этой практике.