ИА «Ореанда-Новости». Экономист рассказал, кто понесёт самые большие экономические потери из-за коронавируса. По мнению руководителя департамента мировой экономики ВШЭ Игоря Макарова, больше всего пострадают сфера услуг, предприниматели, работающие за сдельную плату и самозанятые.

Макаров отметил, что в России, также как и во всём мире, под ударом оказалась сфера услуг. Из-за пандемии закрылись или приостановили работу рестораны, ТРЦ, салоны красоты, парикмахерские, туризм. Среди населения же больше всего пострадают индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане и те, кто получает сдельные доходы.

Экономист подчеркнул, что сейчас правительства всех ведущих стран нацелены на поддержку бизнеса и населения. Важно выиграть время, ведь по окончании карантина люди вновь вернутся к работе.