23.12.2019, 08:09
Экономисты отреагировали на информацию о самых востребованных профессиях в РФ
ИА "Ореанда-Новости" Структуру российской экономики отражает рейтинг самых востребованных профессий. Об этом заявили экономисты, которых были опрошены РИА Новости.
Накануне в газете "Известия" появился материал, в котором говорится, что самой востребованной профессий в РФ стала должность продавца-кассира. Педагоги профобразования и профобучения и повара в данном рейтинге заняли два последующих места.
Эксперты заявляют, что из-за того, что сейчас происходит в торговле автоматизация процессов, в будущем должность продавца-кассира может стать невостребованной.
Александр Абрамов, работающий директором Дальневосточного центра экономики развития и интеграции в АТР, заявил, что в РФ сегодня популярно всё то, что связано с услугами. Он отметил, что в России нуждаются в продавцах, поскольку в валовом или региональном национальном продукте 30 процентов занимает торговля.
По его словам, сегодня продавцы - самая массовая профессия. Также он отметил, что в этом секторе самая большая текучка. В своём ответе он подчеркнул, что, как только люди, работающие продавцами, повышают квалификацию, то сразу начинают заниматься поиском более высокооплачиваемого места.
Накануне в газете "Известия" появился материал, в котором говорится, что самой востребованной профессий в РФ стала должность продавца-кассира. Педагоги профобразования и профобучения и повара в данном рейтинге заняли два последующих места.
Эксперты заявляют, что из-за того, что сейчас происходит в торговле автоматизация процессов, в будущем должность продавца-кассира может стать невостребованной.
Александр Абрамов, работающий директором Дальневосточного центра экономики развития и интеграции в АТР, заявил, что в РФ сегодня популярно всё то, что связано с услугами. Он отметил, что в России нуждаются в продавцах, поскольку в валовом или региональном национальном продукте 30 процентов занимает торговля.
По его словам, сегодня продавцы - самая массовая профессия. Также он отметил, что в этом секторе самая большая текучка. В своём ответе он подчеркнул, что, как только люди, работающие продавцами, повышают квалификацию, то сразу начинают заниматься поиском более высокооплачиваемого места.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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