Накануне в газете "Известия" появился материал, в котором говорится, что самой востребованной профессий в РФ стала должность продавца-кассира. Педагоги профобразования и профобучения и повара в данном рейтинге заняли два последующих места.Александр Абрамов, работающий директором Дальневосточного центра экономики развития и интеграции в АТР, заявил, что в РФ сегодня популярно всё то, что связано с услугами. Он отметил, что в России нуждаются в продавцах, поскольку в валовом или региональном национальном продукте 30 процентов занимает торговля.По его словам, сегодня продавцы - самая массовая профессия. Также он отметил, что в этом секторе самая большая текучка. В своём ответе он подчеркнул, что, как только люди, работающие продавцами, повышают квалификацию, то сразу начинают заниматься поиском более высокооплачиваемого места.