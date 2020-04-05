ИА «Ореанда-Новости». Аналитики считают, что Россию может ожидать двухлетняя рецессия. По прогнозам экономистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), есть «жёсткий» и «конструктивный» варианты по экономике страны.

Так, «конструктивный вариант» подразумевает, что экономика России сосредоточится на предотвращении безработицы, поддержке доходов населения, сдерживании инфляции и инвестиционной активности. При данном развитии событий ВВП получится удержать на уровне 2,3-2,5% в 2020 году и 0,5-0,8% в 2021. К 2022 ВВП должен увеличиться на 0,6-1%.

Однако, рецессия может оказаться намного серьёзнее, если государство откажется от поддержки населения. Тогда ВВП в этом году упадёт на 3-3,3%. В 2021 году ситуация ухудшится и ВВП снизится ещё на 0,8-1%.